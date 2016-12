Taylor Swift, assente agli Mtv Video Music Awards... avvistata in tribunale

Agli MTV Video Music Awards 2016 una delle grandi assenti (l'altra è stata Adele) è stata lei, Taylor Swift. Dopo aver trionfato l'anno scorso con 4 premi questa volta la postar 26enne non era nemmeno presente, perché impegnata in affari... giudiziari. A quanto sembra da alcuni scatti la cantante di "1989" sarebbe stata sorteggiata per fare da giurata in un processo a Nashville.