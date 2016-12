10 aprile 2015 Taylor Swift, annuncio shock sul web: "Mia madre ha il cancro" La popstar ha spiegato che è stata la madre Andrea a voler divulgare la notizia: "Forse così potreste suggerire ai vostri genitori di andare a fare un controllo" Tweet google 0 Invia ad un amico

11:30 - La madre di Taylor Swift ha il cancro. Ad annunciarlo è stata la stessa popstar, che in una lunga nota pubblicata sul social Tumblr, ha spiegato di voler mantenere privati i dettagli sulle condizioni della mamma e sulla terapia che verrà intrapresa. “Sono addolorata nel dirvi che mia madre ha il cancro, ha scritto la Swift, aggiungendo che è stata la mamma Andrea a voler diffondere la notizia per sensibilizzare i fan.

Nella nota, intitolata "Perché sappiate", Taylor Swift ha raccontato di essere stata lei a chiedere alla mamma di sottoporsi a un check up come regalo di Natale. "Non c'era alcun allarme rosso e lei si sentiva perfettamente bene, ma lo ha fatto solo per far felice me e mio fratello Austin", ha scritto la cantante. L'esito del controllo, effettuato a dicembre 2014, si è fatto attendere, ma una volta ricevuta l'amara diagnosi, la madre della popstar non ha avuto dubbi e ha chiesto alla figlia di diffondere la notizia per incoraggiare i fan a seguire il suo esempio: "Forse ricorderete ai vostri genitori di andare a fare un controllo per il cancro che potrebbe portare a una diagnosi precoce e una battaglia più semplice – ha scritto la cantante di Shake it off – o comunque starete più tranquilli nel sapere che sono in buona salute e non c'è nulla di cui preoccuparsi".



La popstar ha anche aggiunto che la mamma non la seguirà nel prossimo tour: "Ha una battaglia troppo importante da combattere", ha detto Taylor Swift, che ha ringraziato i fan e ha concluso il suo post con un pensiero per loro: "Spero e prego affinché non riceviate mai notizie come questa".