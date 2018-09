Tash Sultana, il nuovo fenomeno rock arriva dall'Australia: "In questo disco c'è la mia anima"

Ha iniziato a suonare a 3 anni, quando il nonno le ha regalato una chitarra. Ma Tash Sultana non si è certo fermata lì: durante gli anni del liceo ha utilizzato false identità per esibirsi nei locali di Melbourne e dintorni e per sperimentare nuovi suoni e far così conoscere la sua musica. Che mano a mano che cresceva si diffondenza. Facebook e YouTube sono stati per lei un veicolo di promozione preziosissimo, dove i suoi video hanno ricevuto decine di milioni di visualizzazioni. Ma Tash non è certo un fenomeno virtuale: la sua fanbase è andata allargandosi anche grazie alle sue incredibili esibizioni dal vivo, tra cui festival di fama internazionale come Lollapalooza, Coachella Music & Arts Festival, Montreux Jazz Festival, dove la gente ha potuto ammirarla nel suo destreggiarsi tra moltissimi strumenti. Come ha fatto anche nel disco dove ne ha suonati 15, tra cui il sassofono, il flauto di pan, la batteria, il pianoforte a coda e la chitarra. Cosa rappresenta l'uscita di questo album nel tuo percorso? E' il vero inizio. Questo album permette di apprezzare quanto sia cresciuta nel corso di questi anni in cui mi hanno seguita soprattutto in Australia, la mia nazione. Ho combattuto per arrivare a questo punto, questo lavoro rappresenta molto di me, di quello che sono, e ho lavorato davvero sodo per arrivare a questo risultato. Nei tuoi spettacoli dal vivo sei solita creare molteplici strati musicali con strumenti suonati tutti da te. E' stato difficile riportare l'impatto dal vivo in uno studio? E' molto difficile. Lo è perché è impossibile comprimere in un paio di cuffie in studio tutte le sensazioni che hai quando sei su un palco. In quella situazione hai tutta l'energia che arriva dalla performance e dal pubblico che è lì a sentirti. Ho cercato di affidarmi il meno possibile a sovraincisioni multitraccia e di registrare dal vivo più possibile.

Il primo singolo si intitola "Salvation", ed è un brano molto personale. La musica è una forma di guarigione per te?

Hai detto tutto nella domanda... Questo è il motivo per cui suono e questo è il motivo per cui la gente compra la musica. Non lo fai per diventare ricco. E' un hobby costoso, ti porta via molto tempo. Fare dischi è costoso, girare in tour lo è. Devi amare la musica per fare questo mestiere.



Tu suoni molti strumenti diversi, dal pianoforte a coda al sassofono. Ogni strumento ti serve per dare voce a un sentimento diverso?

In un certo senso. Sicuramente il modo in cui mi sento quando suona il piano è molto diverso dalle sensazioni che mi trasmette la chitarra.



Qual è il tuo strumento preferito per comporre?

Piano e chitarra sono quelli che uso, come d'altronde come fa chiunque scriva canzoni. Troverei difficile comporre una canzone usando la tromba. Almeno parlo per me. Magari qualcuno si troverebbe benissimo.



Ci sono momenti in cui preferisci scrivere?

Sicuramente devo essere da sola. Non è possibile per me scrivere quando sono in tour, troppe distrazioni. Devo essere concentrata su quello che faccio e dedicarmici completamente.



Quando hai scritto le canzoni di "Flow State"?

Alcune risalgono a qualche anno fa ma siccome ci tenevo che facessero parte di questo album le ho rielaborate un po'. La scrittura è avvenuta in tempi diversi, alcuni pezzi sono di anni fa, altri più recenti, altri addirittura sono stati scritti in studio. La vera sfida ora è fare in modo che dal vivo rendano come sono in studio. Quando registri puoi fare quello che vuoi, rifare un sacco di volte finché tutto non è perfetto, mettere sovraincisioni. Ma dal vivo non hai rete di protezione.



Nella tua musica c'è qualcosa delle tue radici?

L'Australia non è come la Spagna, che ha centinaia d'anni di cultura musicale alle spalle e uno stile proprio. Noi abbiamo molti stili diversi che sono figli delle molte culture che compongono il nostro popolo. Io ho imparato molti strumenti e assimilato molte culture, cercando di mettere tutto insieme in una forma personale.