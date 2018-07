Targhe Tenco 2018, Motta vince il premio per il disco dell'anno

Il cantautore toscano bissa il premio vinto tra gli album d'esordio con "Avere vent'anni" nel 2016, riuscendo a battere una concorrenza agguerrita che vedeva anche Ermal Meta e The Zen Circus. "Non avete idea di quanto sia contento di questo riconoscimento. Ho messo l’anima per questo disco ed il lavoro che hanno fatto tutte le persone intorno a me è stato meraviglioso", ha scritto sul suo profilo Facebook.



La migliore opera prima è "Canzoni ravvicinate del vecchio tipo" di Giuseppe Anastasi. Per la targa Miglior album in dialetto, la più votata è stata Francesca Incudine con "Tarakè", mentre la categoria Interpreti di canzoni non proprie se la aggiudica Fabio Cinti con "La voce del padrone – Un adattamento gentile. Infine l'album collettivo a progetto che ha ottenuto maggiori consensi è "Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty".