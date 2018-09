Taranto, negozianti in rivolta per il set del film di Ryan Reynolds

Non è piaciuta ai commercianti della città vecchia a Taranto l'idea di chiudere al traffico l'Isola per le riprese del film "6 Underground" di Michael Bay, che ha per protagonista Ryan Reynolds. Alcuni commercianti hanno rovesciato per strada cassonetti della spazzatura per impedire il passaggio ai mezzi della produzione cinematografica. Intendevano avere un rimborso per i mancati introiti.