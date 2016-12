Tara Reid inizia l'anno... senza veli

15:54 - Tara Reid ha augurato un buon anno nuovo a tutti i suoi ammiratori, regalando su Instagram un nudo integrale da far perdere la testa. L'attrice americana (famosa per commedie sexy come "American Pie" e "Maial College") ha salutato il 2015 dondolandosi su un'amaca senza nulla addosso, con le parti intime e il seno coperte solo dalle mani. Lo scatto osé non è certo sfuggito ai fan, che hanno inondato il profilo di complimenti.

Su Instagram Tara ha condiviso l'album fotografico delle sue vacanze in Messico, in cui sfoggia curve perfette e addominali d'acciaio. In bikini sulla spiaggia, mentre nuota sott'acqua come una sirena o aggrappata alle rocce dentro una grotta: alla soglia dei 40 anni la Reid può ancora vantare un fisico da teenager.