Taormina, successo per "La Traviata" senza veli messa in scena da Stinchelli

Grande successo per la " Traviata " diretta dal regista Enrico Stinchelli nella cavea del Teatro Antico di Taormina . Quattromila spettatori hanno applaudito una versione dell'opera verdiana rivoluzionata da diverse novità. Grande curiosità c'era per il nudo integrale della prima delle quattro Violetta in scena, il soprano Natasha Dikanovich , un nudo arrivato all'inizio del primo atto e che ha catalizzato l'attenzione del pubblico.

Una scena di nudo, per nulla volgare, è stata di grande impatto ed intensità facendo percepire solitudine e dramma di Violetta, una ragazza fatta prostituire dal padre fin dall'età di 14 anni. Lo specchio, davanti al quale si è trovato il personaggio, ha messo a nudo anima e società corrotta.



Dopo questo forte impatto si sono susseguite negli atti successivi, per la prima volta nella storia degli allestimenti dell'opera di Verdi, altri tre soprano, uno per ogni quadro verdiano. Dopo la Dikanovich, appunto (che a parte la sua audace scena, ha impressionato per voce ed interpretazione), sono salite sul palco Carolina Varela, Eva Corbetta e Tea Purceladze, tutte all'altezza del ruolo. La direzione dell'orchestra è stata affidata a Silvia Casarin Rizzolo.



Al termine della performance, applausi scroscianti per tutti da parte dei melomani assiepati nella cavea. Il tenore, Young Min Oh, che ha impersonato Alfredo, è stato impeccabile nella sua performance canora. Applauditissimo anche Giorgio Germont, il baritono, Pietro Terranova. Tra le note dell'opera anche la partecipazione straordinaria dell'attore Bruno Torrisi, il commissario Licata di "Squadra antimafia", che ha avuto un ruolo di comparsa e lo avrà anche nell'Aida in programma il 20 agosto. Orchestra e Coro sono del Taormina Opera Stars.