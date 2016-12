Tallulah Willis in topless: dopo Scout e Rumer un'altra della famiglia per la campagna Free The Nipples

Dopo Scout e Rumer, anche la sorella Tallulah Willis è diventata una fiera sostenitrice del movimento Free the Nipple . La 22enne figlia di Demi Moore e Bruce Willis ha condiviso una sua foto in topless su Instagram . Lo scatto del fotografo Tyler Shields fa parte del suo nuovo libro "Provocateur".

Free the Nipple è un movimento contro la censura del capezzolo femminile che punta a togliere qualche tabù che è parte della cultura americana, e lo fa in modo divertente e frivolo. Partito nel 2013 per le strade di Manhattan, il progetto ha avuto il supporto di diverse personalità da Miley Cyrus a Lena Dunham, fino a Kim Kardashian ed Emily Ratajkowski.