Take That: "Un nuovo album in inverno e un tour nel 2019 per festeggiare 30 anni di carriera..."

"There are some exciting announcements coming from TTIII soon". Annunci importanti in casa Take That. Così twitta Gary Barlow uno dei tre "boys" della storica band, attualmente composta anche da Mark Owen e Howard Donald , informando i fan che entro l'inverno sarà pubblicato un nuovo album di Greatest Hits, contenente sia nuove canzoni sia storiche hit rivisitate e aggiornate e che nel 2019, per festeggiare i 30 anni, questo disco diventerà un live show.

Nel 2019 l'iconica boy band celebrerà infatti 30 anni di carriera e per l’occasione si preparano già i festeggiamenti. L'unica nota dolente per i fan dei Take That è che al momento non è previsto il rientro di Robbie Williams e di Jason Orange. Il gruppo resta quindi nell'attuale formazione a tre in attesa di nuovi sviluppi.



Un ritorno importante per i Take That, che, dal 1996, anno in cui Robbie Williams abbandonò la band, non ha più vissuto gli splendori degli anni Novanta, durante i quali il gruppo dei 5 aitanti ragazzi britannici scalò più volte i vertici delle classifiche mondiali.