Take That: "Ricominciamo da tre"

11:35 - I Take That ripartono da tre dopo l'addio di Jason Orange il 24 settembre, annunciato con un comunicato ufficiale. Il cantante ha assicurato comunque "il pieno supporto ed incoraggiamento a continuare con quello che sarà un nuovo capitolo per la band". Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald pubblicano il singolo "These Days" che anticipa il nuovo album "III" in uscita il 2 dicembre.

E' la prima volta che i Take That scrivono e registrano come trio con la collaborazione dei produttori Greg Kurstin, John Shanks, Stuart Price e Jeff Lynne.



I Take That hanno conquistato il primo posto nelle classifiche di vendita di tutto il mondo con 8 album vendendo oltre 30 milioni di copie, hanno piazzato 15 brani al 1mo posto delle classifiche dei singoli più venduti e hanno vinto 6 Ivor Novello e 8 Brit Award..



L’album “Progress” ha battuto tutti i record: con 235mila copie in un solo giorno è il disco con le vendite più veloci del secolo e il secondo nella storia della musica..



Nel 2011 i Take That hanno registrato il tutto esaurito per 8 serate di seguito al Wembley Stadium con il loro The Progress Tour che è stato visto da oltre due milioni e mezzo di persone in tutto il mondo.