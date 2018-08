"Getting ready for Rambo". Sylvester Stallone si prepara ad indossare di nuovo i panni del suo storico personaggio. "Rambo 5" arriverà nelle sale americane soltanto nell'autunno 2019 ma l'attore, classe 1946, vuole dimostrare di essere ancora all'altezza di un ruolo iconico per la storia del cinema mondiale. E così eccolo mentre si allena duramente, come mostra nel video condiviso su Instagram: "Also just because you’ve REACHED a certain age doesn’t mean you have to FEEL that age!", "Anche se hai raggiunto una certa età non vuol dire che devi sentirla l'età...", scrive.