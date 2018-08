Sylvester Stallone, allenamento su Instagram in vista di "Rambo 5"

" Rambo 5 " arriverà nelle sale americane soltanto nell'autunno 2019 ma Sylvester Stallone , classe 1946 , non ha intenzione di arrivare impreparato sul set. E per essere all'altezza di un ruolo iconico per la storia del cinema mondiale, Sly si sta allenando duramente , come certificato da una foto su Instagram in cui appare nel bel mezzo di una sessione di allenamento.

A distanza di 11 anni dal capitolo precedente, Stallone è più carico che mai. Ancora con c'è nessuna indiscrezione circa la trama del quinto film della serie e non si conoscono nemmeno il regista e il resto del cast. Ma il divo hollywoodiano, che nel frattempo tornerà a sfidare il suo storico rivale Ivan Drago (Dolph Lundgren) in "Creed 2", si presenterà sul set in gran forma per far rivivere John Rambo ancora una volta.



Nella foto postata sui social, muscoli e tatuaggi in evidenza, appare con la canotta inzuppata di sudore, lo sforzo evidente sul volto e una grinta fuori dal comune, tanto da dedicare polemicamente la didascalia a qualche collega: "Tutte queste celebrità che parlano dei loro allenamenti faticosi, di come siano costretti a svegliarsi presto la mattina e dei tanti sacrifici che devono fare. Andiamo, signore e signori, è un privilegio incredibile!!!! Diamo gas!!".