Potrebbe diventare il selfie dell’anno quello scattato dall’australiana Jessica Bloom al Qudos Bank Arena di Sydney, la scorsa settimana. La ragazza voleva immortalare Bruce Springsteen mentre camminava lungo la pedana che divideva in due il parterre, in mezzo alla folla osannante. Di certo non si aspettava di essere notata dal cantante che, una volta capite le sue intenzioni, è stato al gioco e si è messo in posa puntando il dito verso l’obiettivo del suo cellulare.