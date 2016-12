Si intitola "Always" il singolo dei Suzerain, band inglese il cui nuovo album, "Identity" uscirà il prossimo 27 maggio. Il gruppo è prodotto da Steve Lyon, nome di peso della musica britannica che in passato ha messo la propria firma su alcuni dei maggiori successi di Depeche Mode, Talk Talk, Sioxie Sioux e Cure. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video del brano.