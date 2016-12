Susan Boyle trova l'amore a 53 anni

14:49 - E' un "perfetto gentiluomo", medico del Connecticut. Di più non si sa. Perché Susan Boyle preferisce mantenere il riserbo sul suo primo fidanzato. E già, la cantante 53enne scoperta da "Britain's Got Talent" ammette infatti di aver trovato l'amore: "L'ho conosciuto in Florida dopo un concerto. Ci siamo parlati in albergo e ho pensato che fosse abbastanza gentile. Non è un mio fan, ma sapeva chi fossi".

In passato Susan aveva confessato di non aver mai baciato un uomo, ma ora le cose per lei sembrano essere cambiate. "Siamo all'inizio e vedremo quello che succederà", ha sottolineato la cantante acclamata in Gran Bretagna e in tutto il mondo per la sua voce. "Tutto quello che posso dire è che abbiamo la stessa età e che è veramente un tipo molto gentile", ha proseguito. La Boyle pensa già al futuro, non nasconde l'intenzione di adottare un bambino e giura: "Ho molto amore da dare". Anche a 53 anni si può cominciare.