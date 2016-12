Supertramp, Rick Davies è malato: annullato il tour europeo

"Non vedevo l'ora di tornare in Europa e suonare di nuovo con la band e mi dispiace deludere tutti coloro che si sono impegnati nella realizzazione di questo tour – ha detto Rick Davies - Purtroppo i miei problemi di salute attuali in questo momento mi impongono di concentrare tutte le energie in tal senso". Il 71enne tastierista del gruppo ha poi chiesto ai fan che sia rispettata la sua privacy.



Il tour "Supertramp Forever", che doveva ripercorre la lunga carriera della band, riproponendo tutti i successi, sarebbe dovuto partire il 3 novembre da Porto, in Portogallo, toccando tutta Europa con 25 date. Il gran finale era previsto l'11 dicembre ad Amsterdam, con uno show già tutto esaurito allo Ziggo Dome.