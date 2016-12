Violetta: "Ora sbarco al cinema e vi racconto la storia di Tini"

"Per me è una nuova avventura - racconta l'attrice e cantante argentina - è la mia prima volta al cinema e ho scelto di farlo con Tini, il mio soprannome, sono conosciuta così da tutti, dalla famiglia ai fan. Anzi è bellissimo che i nostri seguaci, come è capitato anche qui a Milano, ci chiamino con i nostri nomi. D'altronde la vita reale è molto simile a quella del film, Violetta e Martina hanno molte cose in comune, entrambe si trovano alla fine di un progetto e devono aprirsi al futuro per fare scelte che decideranno il loro destino".



Nel film diretto da Juan Pablo Buscarini troveremo anche altri due personaggi della serie: Jorge Blanco (Leon) e Mercedes Lambre (Ludmilla). E tanti interpreti italiani ed europei di "primo livello". Le riprese cominceranno tra poche settimane e sarà l'occasione di vedere dietro i personaggi le persone che nel frattempo sono cresciute. "E' interessante vedere quello che succede nella fase di transizione - sottolinea Violetta - ho iniziato davvero giovane, a 14 anni, non sono più una ragazzina ma l'essenza della mia personalità è quella, non cambierà mai".



Top secret sulla trama, che racconterà una nuova storia, non più legata alla scuola Studio 21 di Buenos Aires ma alle carriere dei giovani artisti. "E' una sorta di sovrapposizione delle due vite che si aprono al futuro, è un intreccio", continua Tini.



"Anche il Leon del film è più maturo - interviene Blanco - inizia a realizzare i propri sogni in ambito professionale e non solo: la sua vita nel film diventa simile alla mia perché arriva il momento in cui cominciamo a pensare alla vita dopo Violetta". Mentre Mercedes Lambre precisa: "Non ci rivolgeremo solo a un pubblico di bambini ma a una platea giovanile più adulta che è cresciuta insieme a noi, e per loro questa storia sarà una sorpresa".

Insomma, tutti i protagonisti sono proiettati nel futuro. A partire da Martina-Tini che annuncia di aver appena firmato un contratto discografico con Hollywood Records: "Sono pronta per il mio primo album da solista". E intanto stasera grande attesa per il tour 'Violetta Live 2015' all'Arena di Verona e domenica 13 si replica all'Adriatic Arena di Pesaro.