Viggo Mortensen-Kirsten Dunst tra triangoli e passioni da thriller

08:36 - Triangoli amorosi, passione, amori, tradimenti ed escort. "I due volti di gennaio", il film con cui Hossein Amini (sceneggiatore di "Drive") debutta alla regia è nelle sale italiane 9 ottobre. La pellicola ha come protagonisti Viggo Mortensen, Kirsten Dunst e Oscar Isaac ed è tratta dall'omonimo romanzo di Patricia Highsmith. Tgcom24 offre una clip.

Grecia 1962. Tre esistenze si incrociano in un torbido triangolo: quella di Chester (Mortensen), elegante e carismatico consulente d’affari americano, di sua moglie Colette (Dunst), giovane seducente e inquieta, e di Rydal (Isaac), una guida turistica in fuga dai fantasmi del passato. Tra le rovine del Partenone, Rydal resta affascinato dalla bellezza di Colette e impressionato dalla ricchezza e raffinatezza del marito.



Ma non tutto è come sembra: l’apparente affabilità di Chester nasconde un labirinto di segreti, sangue e bugie. Gli eventi prendono una piega sinistra e, dopo un omicidio, in un crescendo di tensione e mistero, nessuno dei tre avrà più sotto controllo le proprie emozioni e i propri istinti.