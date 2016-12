Tosca D'Aquino: "Io e Belen insieme... sfasciamo le coppie gay"

17:06 - In "Non c'è 2 senza te", in sala il 5 febbraio, Tosca D'Aquino esce dal ruolo di "napoletana bonacciona" per vestire i panni della signora Capasso, vicina di casa impicciona della coppia formata da Moreno (Fabio Troiano) e Alfonso (Dino Abbrescia). "Io e Belen nel film dividiamo una coppia rodata - racconta a Tgcom24 - Mi sono trovata subito bene con lei, abbiamo una visione della vita molto simile. Non a caso ha sposato un napoletano!".

In "Non c'è 2 senza te" sei una zitella rompiscatole...

Ho già fatto tanti altri film da napoletanona verace, però non mi era mai stato chiesto di fare l'antipatica ed è divertentissimo. La mia signora Capasso è una donna acida, per via di tutte le sue vicende personali, ma ad un certo punto avrà uno sconvolgimento nella sua vita, si innamorerà. A livello attoriale è stato molto bello perché è piena di sfaccettature, passa da un estremo all'altro, fa quasi tenerezza.



Quanto ritrovi di te in questo personaggio?

Proprio nulla, perché ho una vita molto piena tra il lavoro e i figli. Ho una famiglia presentissima, piena di cugini, di zii e di parenti che non mi permette di isolarmi e inacidirmi. Però la signora Capasso riflette la realtà di tutte quelle donne sempre tanto sole, ferite dalla vita, che per forza di cose diventano scorbutiche.



Qual è la scena che ti è piaciuta di più?

Sul set ci siamo divertiti moltissimo, anche se non avevamo mai lavorato insieme prima. Siamo un gruppo molto ben assortito e si respirava un bel clima. C'è una scena che ho girato con Dino Abbrescia in macchina dove dovevamo avere questa piccola collutazione. Ma alla fine ci siamo lasciati prendere e ci siamo proprio menati.



L'altra protagonista femminile è Belen, come è stato lavorare con lei?

Insieme a lei nel film divido la coppia formata da Fabio Troiano e Dino Abbrescia. Naturalmente ci sono sempre dei preconcetti su chi arriva dalla televisione, specie se è una bella ragazza come lei. Però ha interpretato il ruolo magnificamente, ad un certo punto non vedi più Belen ma solo il suo personaggio. E poi lei è argentina e io napoletana, abbiamo un modo di vivere la famiglia, gli affetti e i figli molto simile; ci siamo subito trovate benissimo. Non a caso ha sposato proprio un napoletano...