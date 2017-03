Torna "Pirati dei Caraibi" con "La vendetta di Salazar": ecco il trailer

A dirigere questo nuovo capitolo ci sono i registi norvegesi Joachim Rønning ed Espen Sandberg. "È una franchise fantastica e per noi è una grande responsabilità" racconta Sandberg. "Volevamo realizzare il miglior film della saga - aggiunge Rønning -, volevamo creare un film epico, pieno di scene d’azione divertenti e spettacolari, con un nucleo emotivo molto forte e personaggi fantastici. In questi anni abbiamo lavorato duramente per far sì che La Vendetta di Salazar catturasse lo spirito del primo film e apparisse fresco e innovativo allo stesso tempo".



In questa avventura, lo sventurato Capitan Jack Sparrow vede peggiorare la propria sfortuna quando dei letali marinai fantasma fuggono dal Triangolo del Diavolo guidati dal terrificante Capitano Salazar (Javier Bardem) decisi a uccidere ogni pirata del mare… soprattutto Jack. La sua unica speranza di sopravvivenza risiede nel leggendario Tridente di Poseidone: per riuscire a trovarlo Jack dovrà formare una precaria alleanza con la brillante e affascinante astronoma Carina Smyth (Kaya Scodelario) e con Henry (Brenton Thwaites), un giovane e risoluto marinaio della Royal Navy. Capitan Jack si metterà al timone della sua nave, un piccolo e malandato vascello, per sconfiggere la sorte avversa e scampare al nemico più forte e crudele che abbia mai affrontato...