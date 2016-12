The Walk, Robert Zemeckis porta al cinema il "teatro nel cielo" di Philippe Petit

Il film è l'adattamento cinematografico di "Toccare le nuvole", il bestseller autobiografico del francese Philippe Petit, che racconta la sua impresa più famosa, quella traversata tra le Torri del World Trade Center, passata alla storia e già soggetto del cortometraggio "High Wire", uscito nel 1984 e del documentario "Man on Wire – Un uomo tra le Torri", che vinse il premio Oscar come miglior documentario nel 2009.



Un altro premio Oscar (per "Forrest Gump", nel 1995), Robert Zemeckis, firma una pellicola che vede Joseph Gordon-Leavitt nei panni di Petit e Ben Kingsley, in quelli di papà Rudy, il funambolo suo mentore. Nel cast anche Charlotte Le Bon, nel ruolo di Annie, e James Badge Dale, che interpreta Jean-Pierre, l'uomo che fornì a Petit un collegamento fondamentale per avere accesso alle Torri ancora in costruzione.



Philippe Petit, 66 anni e dieci libri all'attivo, è stato alla Festa del Cinema di Roma nei giorni scorsi per presentare "The Walk" e ha raccontato che il funambolismo per lui è "teatro nel cielo". Sul crollo delle Torri gemelle ha affermato: "E' una domanda a cui non amo rispondere. Non riesco ad esprimere sentimenti in una vicenda in cui sono morte migliaia di persone oltre, ovviamente, il dispiacere della morte delle Torri".