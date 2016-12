Terminator Genisys, Schwarzenegger di nuovo cyborg al cinema

E' sbarcato in Italia il 9 luglio, " Terminator Genisys ", il film che riporta Arnold Schwarzenegger al cinema nei panni del cyborg venuto dal futuro, 31 anni dopo. Diretto da Alan Taylor, questo quinto capitolo della saga è già considerato da molti il vero sequel dell'originale firmato James Cameron. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva del film, una scena in cui la parola d'ordine è azione.

La spettacolarità è una delle caratteristiche principali della pellicola, che arriva nelle sale sei anni dopo il poco riuscito Terminator Salvation, in cui Schwarzenegger non faceva parte del cast.



L'ex governatore della California torna ora nei panni del Guardiano, che sarà valido alleato del sergente Kyle Reese (ai Courtney), spedito indietro nel 1984 per proteggere Sarah Connor (Emilia Clarke) e salvaguardare il futuro. Una missione affidatagli dal leader della resistenza umana John Connor (Jason Clarke) che prenderà una piega inaspettata.