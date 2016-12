Tarzan, una leggenda senza fine: adesso ritorna nella giungla, ecco il trailer

Ritorna uno dei personaggi leggendari della storia del cinema. E si intitola infatti " The Legend Of Tarzan " il nuovo film ispirato alle avventure del personaggio inventato da Edgar Rice Burroughs . Protagonista è Alexander Skargard in un cast che vede stelle del calibro di Christoph Waltz, Samuel L. Jackson e Margot Robbie . Tgcom24 vi offre il trailer italiano.

La storia si svolge in un ipotetico futuro rispetto a quando eravamo abituati a vedere Tarzan nella giungla. Sono passati anni da quando ha abbandonato l'Africa per una vita signorile nei panni di John Clayton III, Lord di Greystoke, con al fianco la sua amata moglie Jane (Margot Robbie).



Invitato di nuovo in Congo con la funzione di emissario di commercio del Parlamento, Clayton ignora di essere in realtà diventato una pedina in una convergenza mortale di avidità e vendetta ideata dal Capitano belga Leon Rom (Christoph Waltz). Chi si cela dietro la trama omicida, però, non ha idea di ciò che è in procinto di scatenare.