Sylvester Stallone è di nuovo Rocky: ecco il nuovo trailer di Creed - Nato per combattere

Adonis Johnson (Jordan) non ha mai conosciuto il suo celebre padre, il campione del mondo dei pesi massimi Apollo Creed, morto prima della sua nascita. La boxe però è nel suo dna e Adonis decide di combattere. Per farlo, va a Philadelphia, rintraccia Rocky e gli chiede di essere il suo allenatore. Anche se un po' riluttante, Balboa accetta e con Rocky al suo angolo, non ci vuole molto prima che Adonis abbia una possibilità per vincere il titolo… Ma riuscirà a sviluppare in tempo il cuore, e non solo i muscoli, che servono al vero combattente per vincere?



"Creed – Nato per combattere", scritto e diretto da Ryan Coogler, uscirà negli Stati Uniti il prossimo 25 novembre.