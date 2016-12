Supereroi: tornano gli Avengers

10:46 - Il 22 aprile arriva nelle sale italiane "Avengers: Age of Ultron". I Marvel Studios presentano l'epico sequel del più grande film di supereroi di tutti i tempi. Quando Tony Stark riprende un programma di mantenimento della pace in disuso, qualcosa va storto e la squadra degli eroi più potenti della Terra (Iron Man, Captain America, Thor, l'Incredibile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco) dovrà salvare il mondo. Tgcom24 offre le prime immagini.

Toccherà agli Avengers far fronte al malvagio Ultron e impedirgli di portare a compimento i suoi terribili piani. Nuove e scomode alleanze ed eventi imprevisti daranno vita a una straordinaria avventura. Robert Downey Jr., torna a vestire i panni di Iron Man, al fianco di Chris Evans nella parte di Captain America, Chris Hemsworth nel ruolo di Thor e Mark Ruffalo in quello di Hulk.



La squadra di supereroi, completata dalla presenza di Scarlett Johansson nei panni della Vedova Nera, di Jeremy Renner nella parte di Occhio di Falco e dalla partecipazione di Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury, Don Cheadle nei panni di James Rhodes/War Machine, Cobie Smulders in quelli dell’Agente Maria Hill e Stellan Skarsgård nel ruolo di Erik Selvig, si riunisce per sconfiggere Ultron, interpretato da James Spader, un terrificante essere tecnologico determinato a distruggere l’umanità.



Nel corso della storia, i supereroi si confronteranno con due personaggi nuovi, potenti e misteriosi: Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen, e Pietro Maximoff, interpretato da Aaron Taylor-Johnson. Inoltre incontreranno un vecchio amico dal volto nuovo: Paul Bettany nei panni di Vision. Scritto e diretto da Joss Whedon e prodotto da Kevin Feige, il film è basato sulla popolarissima serie a fumetti "The Avengers", pubblicata la prima volta nel 1963.