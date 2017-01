Steven Spielberg nel mondo dei sogni con "GGG, Il Grande Gigante Gentile"

Nel bel mezzo della notte, quando piccoli e grandi sono profondamente addormentati, tutti gli esseri oscuri escono fuori dai propri nascondigli e tengono il mondo in loro possesso. Questo è ciò che è stato detto a Sophie, una precoce bambina di dieci anni, ed è ciò a cui crede mentre giace sveglia nel suo letto dell’orfanotrofio di Londra dove vive. Mentre tutte le altre bambine nel dormitorio già sognano da tempo, Sophie si assume il rischio di infrangere una delle tante regole imposte dalla Signora Clonkers per sgattaiolare fuori dal letto, inforcare gli occhiali, sporgersi dalla finestra e vedere come appare il mondo nel silenzio e alla luce della luna nell’Ora delle Ombre. Nell’oscurità vede avanzare qualcosa di grande e alto… molto, molto alto. Quel qualcosa è un gigante, che afferra Sophie e la porta via nella sua casa in una terra molto, molto lontana...



Primo adattamento cinematografico di uno dei racconti più amati di Roald Dahl sull’infanzia, la magia dei sogni, e la straordinaria amicizia tra una ragazzina ed un grande gigante gentile, diretto dal tre volte premio Oscar Steven Spielberg, il film riunisce il regista con la sua collaboratrice nominata all’Oscar per “E.T.: L'Extra-Terrestre” Melissa Mathison, che ha adattato per il grande schermo l’avventura senza tempo del grande scrittore di letteratura per l’infanzia.



Il film ha come protagonista il vincitore di tre Tony Award, due Olivier Award, e premio Oscar Mark Rylance nel ruolo del Grande Gigante Gentile; Ruby Barnhill al suo esordio sul grande schermo nel ruolo di Sophie, l’orfanella che diventa sua amica e viene catapultata nel fantastico mondo dei giganti; Penelope Wilton, nel ruolo della Regina; Jemaine Clement, l’Inghiotticicciaviva, il gigante più spaventoso del Paese dei Giganti; Rebecca Hall nel ruolo di Mary, la cameriera della Regina; Rafe Spall nel ruolo di Mr Tibbs, il maggiordomo della Regina, e Bill Hader nel ruolo del San Guinario, altro gigante raccapricciante del Paese dei Giganti.



Il GGG” di Roald Dahl è stato pubblicato per la prima volta nel 1982, è un libro famosissimo in tutto il mondo, e ad oggi è stato tradotto in 41 lingue. Era anche il racconto preferito da Dahl stesso, tra tutti i suoi libri. Spielberg era un fan di Dahl da anni, ed infatti aveva letto il libro ai suoi figli quando erano piccoli: “È una storia sull’amicizia, sulla lealtà e sulla capacità di proteggere i propri amici, ed è inoltre una storia che dimostra che anche una bambina piccola può aiutare un grande gigante a risolvere i suoi più grandi problemi”, ha detto il regista.