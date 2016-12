Spider-man pronto a tornare, ma non sarà Andrew Garfield

10:19 - Sony e Marvel Studios (di proprietà della Disney) produrranno insieme il nuovo film di Spider-man, che arriverà in sala il 28 luglio 2017 e permetterà al supereroe newyorkese di rincontrare i colleghi mascherati. Nel 1999 la Marvel cedette infatti alla Sony i diritti del personaggio, isolandolo di fatto dagli altri eroi. Ancora da definire l'attore che vestirà i panni dell'Uomo Ragno, l'unica cosa certa e che non sarà più Andrew Garfield.

"Spider-Man è uno dei più grandi personaggi Marvel, amato in tutto il mondo. Siamo entusiasti di lavorare con Sony Picture per portare l'iconico tessiragnatele nell'universo Marvel Cinematic. Apre la strada a opportunità fantastiche a livello di storytelling e franchaise" ha dichiarato in un comunicato stampa il presidente Disney Bob Iger.



"Vogliamo collaborare con i migliori registi per far crescere il prodotto e sviluppare i personaggi" ha aggiunto il presidente di Sony Pictures Entertainment, Michael Lynton "Marvel, Kevin Feige e Amy Pascal (produttori del film ndr.) sono la squadra perfetta per produrre il nuovo capitolo di Spider-man. E' la decisione giusta per il prodotto, per gli affari, per Marvel e per i fan".