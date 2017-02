Sofia Coppola torna al cinema con "L'inganno" e un cast stellare

Torna Sofia Coppola e riunisce un cast stellare per il suo nuovo film, "L'inganno", che ha scritto e diretto. Riadattamento del romanzo "The Beguiled" (Le sedotte) di Thomas Cullinan, di cui nel 1971 Don Siegel trasse il suo "La notte brava del soldato Jonathan" con Clint Eastwood, il film è ambientato in una scuola femminile in Virginia nel 1864. Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning e Colin Farrell tra gli interpreti.