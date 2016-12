Sherlock Holmes, ormai vecchio, pensa alla sua ultima indagine

Sulla costa inglese allevan api in compagnia di una governante (Laura Linney) e del giovane e talentuoso figlio di lei, Roger (Milo Parker). Ma il vecchio Holmes, oltre ad essere tormentato da come viene rappresentato ("non ho mai portato quell'orribile cappello e anche la pipa è sbagliata"), ha l'ossessione della sua ultima indagine: il mistero della donna del guanto.

Ovvero il caso di Ann Kelmot, la donna che lui aveva pedinato su incarico del marito. Il film che temporalmente torna indietro nel tempo fino al 1917 con il ricordo di un viaggio in Giappone, e altri frammenti della sua carriera, ha al suo centro il caso di questa donna. Un caso finito tragicamente, e a cui Holmes è legato anche per risvolti affettivi verso Ann.