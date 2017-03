Sesso, paternità e risate con "Slam - Tutto per una ragazza"

E' nelle sale italiane " Slam - Tutto per una ragazza ", il nuovo film di Andrea Molaioli , regista rivelatosi con "La ragazza del lago". E' la storia di Samuele, un 16enne che non vuole incappare nell'errore di diventare genitore a 16 anni, come capitato a sua mamma e sua nonna. Ma arriva Alice a rovinare i suoi piani... Tgcom24 vi presenta una clip esclusiva.

Con "La ragazza del lago" Molaioli ha firmato un vero caso cinematografico, vincendo 10 David di Donatello e tre Nastri d’Argento. Ora torna al cinema con una pellicola tratta dal best seller "Tutto per una ragazza (Slam)" di Nick Hornby, anche autore di "Alta Fedeltà", "Febbre a 90°", "About a Boy".



‘SLAM – Tutto per una ragazza’ ha come protagonisti i giovani Ludovico Tersigni (‘L’estate addosso’ di Gabriele Muccino) e Barbara Ramella (‘Non si ruba a casa dei ladri’ di Carlo Vanzina), insieme ai premiati interpreti Jasmine Trinca (‘La stanza del figlio’, ‘La meglio gioventù’, Il grande sogno) vincitrice di tre Nastri D’Argento e del Premio Mastroianni al Festival di Venezia e Luca Marinelli (‘La solitudine dei numeri primi’, ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’, ‘Non essere cattivo’), David di Donatello 2016 per ‘Lo chiamavano Jeeg Robo