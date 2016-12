4 dicembre 2014 Serena Autieri e Adriano Giannini, una coppia in crisi Arriva nelle sale il 4 dicembre "Ambo" la nuova commedia di Pierluigi Di Lallo: Tgcom24 offre una clip esclusiva Tweet google 0 Invia ad un amico

09:10 - L'equilibrio di una famiglia felice viene messo a dura prova da un dubbio: "Sono davvero il padre di mio figlio?". Tra equivoci e sospetti l'amore alla fine trionferà. Arriva nelle sale il 4 dicembre "Ambo", la nuova commedia di Pierluigi Di Lallo con Serena Autieri, Adriano Giannini e Maurizio Mattioli e con le canzoni di Noemi. Tgcom24 offre una clip esclusiva.

Ad Atessa vive una famiglia felice composta dai genitori Giulio (Giannini) e Veronica (Autieri) e dal piccolo Marzio (Marzio Falcione). La coppia desidera tanto avere un altro figlio che però stenta ad arrivare. Tutto sembra tranquillo, fino a quando Giulio inizia a dubitare che Marzio sia veramente suo figlio.



Veronica non riesce a comprendere il cambiamento di umore del marito, che all'improvviso sembra un'altra persona. Per fortuna, a pensare al bambino c'è il simpatico barbiere del paese Nando (Mattioli), mentre Lucrezia (Sara Putignano), cerca di aiutare sua sorella Veronica ad affrontare le inspiegabili incomprensioni con il marito. Intanto Giulio, aiutato dal suo amico Cesareo (Riccardo Graziosi) inizia una ricerca concitata e comica per capire se veramente Veronica lo ha tradito e chi potrebbe essere il vero padre di suo figlio. Dopo equivoci esilaranti e sospetti infondati l'amore avrà la meglio su tutto e Giulio capirà che ciò che è veramente importante è solo la sua famiglia.