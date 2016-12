Scarlett Johansson, Vedova Nera sexy in "Avengers: Age of Ultron"

Dopo aver salvato il pianeta da una minaccia aliena, i protagonisti di "The Avengers" tornano al cinema in Italia il 22 aprile 2015 in " Avengers: Age of Ultron ". In questa nuova epica avventura, la squadra di eroi più potenti della Terra si riunisce per combattere contro un potente nemico e salvare il mondo da un destino inesorabile. Nel cast Scarlett Johansson, Chris Evans e Chris Hemsworth . A Tgcom24 il trailer del film.

Quando Tony Stark riprende un programma di mantenimento della pace in disuso, gli eroi più potenti della Terra, fra cui Iron Man, Captain America, Thor, l'Incredibile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco, saranno messi a dura prova per impedire la distruzione del pianeta a opera del malvagio Ultron.



Il film Marvel "Avengers: Age of Ultron" presenta Robert Downey Jr. che torna a vestire i panni di Iron Man al fianco di Chris Evans nella parte di Captain America. Chris Hemsworth nel ruolo di Thor e Mark Ruffalo in quello di Hulk. La squadra di supereroi, completata dalla presenza di Scarlett Johansson nei panni della Vedova Nera, di Jeremy Renner nella parte di Occhio di Falco e dalla partecipazione di Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury e Cobie Smulders in quello dell'Agente Maria Hill, si riunisce per sconfiggere Ultron, interpretato da James Spader, un terrificante essere tecnologico determinato a distruggere l'umanità.



Nel corso della storia, i supereroi si confronteranno con due personaggi nuovi, potenti e misteriosi: Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen, e Pietro Maximoff, interpretato da Aaron Taylor-Johnson, e incontreranno un vecchio amico dal volto nuovo: Paul Bettany nei panni di Vision.



Scritto e diretto da Joss Whedon e prodotto da Kevin Feige, il film Marvel Avengers: Age of Ultron è basato sulla serie a fumetti "The Avengers", pubblicata la prima volta nel 1963.