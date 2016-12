Scandalo Volkswagen, Leonardo Di Caprio pronto a produrre un film

Lo scandalo Volskwagen diventerà un film. E a produrlo sarà Leonardo Di Caprio . Secondo " Hollywood Reporter ", la sua compagnia Appian Way e la Paramount hanno infatti acquisito i diritti di un libro sullo scandalo che sarà pubblicato prossimamente. Non è ancora chiaro se Di Caprio farà parte del film anche nelle vesti di attore.

A scrivere il libro dovrebbe essere il giornalista del "New York Times" Jack Ewing. In passato Di Caprio ha prodotto numerosi documentari sull'ambiente e sul rispetto degli animali, tra i quali "Cowspiracy", che indagava sulle organizzazioni ambientaliste che si occupano degli allevamenti intensivi di animali, e "Virunga", candidato agli Oscar 2015. La sua fondazione per l'ambiente, dall'anno della fondazione (1998), ha raccolto 30 milioni di dollari da destinare alla causa.