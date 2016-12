Rock Dog, storia di un mastino con la passione per la musica

Co-prodotto tra America e Cina, diretto e in parte scritto da Ash Brannon (candidato all’Oscar per Surf's Up - I re delle onde e co-regista di Toy Story 2 - Woody & Buzz alla riscossa) , Rock Dog approda al cinema dal 1 dicembre, dopo essere stato presentato in anteprima alla scorsa edizione di Alice Nella Città . Si tratta di un film d'animazione tratto da una graphic novel cinese scritta dal cantante cinese Zheng Ju. La storia di un mastino, Bodi, che scopre la passione per la musica...

Bodi, un giovane mastino tibetano pieno di entusiasmo, è destinato a diventare il prossimo guardiano di un gruppo di pecore amanti del divertimento, che vivono in un piccolo villaggio in campagna. Il cane però ha paura di non essere portato per questo ruolo al quale il padre, Khampa, lo ha preparato fin da piccolo. Tutto cambia quando, da una radio caduta letteralmente dal cielo, Bodi ascolta una canzone della leggenda del rock Angus Scattergood, e scopre così il mondo della musica.

Dopo aver lasciato il villaggio per inseguire il suo destino nella grande città, Bodi però attira su di sé le mire del nemico giurato di Khampa: Linnux. Capo di un famelico branco di lupi, Linnux è convinto che Bodi sarà il suo lasciapassare per entrare nel villaggio e avvicinarsi così a quelle pecore succulente. Toccherà a Bodi salvare la sua famiglia e i suoi amici dal pericolo senza rinunciare ai propri sogni.



Nella versione originale inglese il film può contare sulle voci di attori del calibro di Luke Wilson (Zona d'ombra - Una scomoda verità;Quel treno per Yuma), il premio Oscar J.K. Simmons (Whiplash;La La Land), Eddie Izzard (Un'occasione da Dio), Matt Dillon (Tu, io e Dupree; Wayward Pines), Mae Whitman(L'A.S.S.O. nella manica) e Sam Elliott (La regola del silenzio - The Company You Keep; Il viaggio di Arlo).



Nella versione italiana le canzoni originali del film sono interpretate da Giò Sada, vincitore nel 2015 della nona edizione del talent show X FACTOR. Rock Dog, accompagnato anche dalle musiche di artisti internazionali come Beck, Foo Fighters e Radiohead, è una favola contemporanea ricca di umorismo e passione che insegna a credere in sé stessi e nelle proprie capacità senza rinunciare alla magia dei sogni.