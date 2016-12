Robert De Niro, a 70 anni si mette nei panni di uno stagista... tutto da ridere

Chi ha detto che a 70 anni è troppo tardi per diventare stagisti? Arriva nei cinema italiani il 15 ottobre " Lo stagista inaspettato ", una divertente commedia con l'icona di Hollywood Robert De Niro e l'attrice premio Oscar Anne Hathaway . Con il sorriso sulle labbra il film di Nancy Meyers mette l'accento sul valore dell'esperienza, che non invecchia mai. Tgcom24 vi presenta una clip esclusiva .

La vicenda è quella di una società di moda che assume uno stagista decisamente fuori dagli schemi: Ben Whittaker (Robert De Niro) un settantenne pensionato che ha scoperto che in fondo la pensione non è come immaginava e decide così di sfruttare la prima occasione utile per rimettersi in pista. Nonostante le diffidenze iniziali, Ben dimostrerà alla fondatrice della compagnia (Anne Hathaway) di essere una valida risorsa per l'azienda e tra i due nascerà un'inaspettata sintonia.