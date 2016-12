Renée Zellweger è di nuovo Bridget Jones: le prime immagini dal nuovo film

Nuovamente single dopo essersi lasciata con Mark Darcy (Firth) il "vissero felici e contenti" di Bridget Jones (Zellweger) non sta andando esattamente secondo i piani. Bridget decide di concentrarsi sul suo lavoro di collaboratrice in un notiziario di punta, e di circondarsi di vecchi e nuovi amici. Per una volta, Bridget ha tutto completamente sotto controllo. Cosa potrebbe andare storto?



La sua vita sentimentale ha però una svolta quando Bridget incontra un affascinante americano di nome Jack (Dempsey), tutto quello che Mr. Darcy non è. In un improbabile colpo di scena, si ritrova in dolce attesa, ma con un inconveniente... non è sicura dell'identità del padre.