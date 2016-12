18 giugno 2015 Raoul Bova, un viaggio nel tempo per salvare il proprio matrimonio Esce nei cinema "Torno indietro e cambio vita", il nuovo film di Carlo Vanzina. Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva Tweet google 0 Invia ad un amico

09:59 - Se poteste tornare indietro nel tempo di 25 anni, cosa cambiereste della vostra vita? Nel nuovo film di Carlo Vanzina "Torno indietro e cambio vita", nelle sale dal 18 di giugno, Raoul Bova prova a cambiare le cose per salvare il suo matrimonio in crisi profonda. Ci riuscirà? Protagonisti del film sono anche Ricky Memphis e Giulia Michelini. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

Marco è sposato con una donna bellissima, ha un figlio e un ottimo lavoro. Tutto sembra perfetto, almeno finché sua moglie, con la quale sta insieme da quasi 25 anni, gli annuncia che ha un altro uomo e vuole la separazione. Marco è costretto ad andarsene di casa. Chiede aiuto al suo amico di sempre: Claudio, che conosce dai tempi della scuola. E una sera, mentre passeggiano per strada di notte, Marco dice all’amico: “Se potessi tornare indietro cambierei tutta la mia vita!” Proprio in quel momento un’auto li travolge…!



I due amici si risveglieranno nel 1990, pochi giorni prima del fatidico incontro tra Marco e quella che sarà la sua futura moglie. E allora farà del suo meglio per cambiare il corso degli eventi. Ma... si può davvero fermare il destino?