Premi César, Nanni Moretti e Paolo Sorrentino candidati

"Mia madre" di Nanni Moretti e "Youth - La Giovinezza" di Paolo Sorrentino sono candidati ai César nella categoria miglior film straniero. Le pellicole dei due registi italiani sono in lizza insieme a "Birdman" di Alejandro Gonzalez Inarritu (lo scorso anno trionfatore all'Academy con 4 statuette) e "Dio esiste e vive a Bruxelles" di Jaco Van Dormael e "Son of Saul" di Laszlo Nemes, entrambi in nomination come miglior film straniero ai prossimi Oscar.