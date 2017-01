Power Rangers: gli eroi entrano in azione al cinema, ecco il trailer

Nel cast Dacre Montgomery ("A Few Less Men") nei panni di Jason il Ranger Rosso, RJ Cyler ("Me and Earl and the Dying Girl") come Billy il Ranger Blu, Naomi Scott ("The 33") come Kimberly la Ranger Rosa, Becky G ("Empire") come Trini la Ranger Gialla, Ludi Lin ("Monster Hunt") come Zack il Ranger Nero.



Il film racconta di cinque ordinari studenti del liceo che scoprono come la loro cittadina e il mondo intero rischino per una minaccia aliena. Scopriranno velocemente di essere gli unici che possono salvare il pianeta. Ma dovranno superare i loro problemi personali e unire le forze prima che sia troppo tardi.



Oltre a una serie tv andata in onda tra il 1993 e il 1996, sono usciti anche due film per il cinema dedicati ai cinque eroi: "Mighty Morphin Power Rangers: the Movie", del 1995, e "Turbo: A Power Rangers Movie" del 1997.