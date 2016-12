Pintus: "Non perdete il Piccolo Principe, è l'occasione per volare con la fantasia"

Un romanzo culto, un film evento. E' "Il piccolo principe", opera d'animazione ispirata al libro di Antoine de Saint-Exupéry che esce a gennaio 2016. Nella parte del "Signor principe" ci sarà di Angelo Pintus, che racconta la sua esperienza in un video in esclusiva per Tgcom24. "Non perdetevelo, sarà un viaggio con la fantasia" dice.