Per Marco Giallini e Alessandro Gassman è una questione di fede

09:29 - Un tema profondo trattato con brillante leggerezza. E' "Se Dio vuole", l'esordio alla regia di Edoardo Falcone che vede protagonisti Marco Giallini, Alessandro Gassman e Laura Morante. E' la storia di un brillante cardiochirurgo che si trova a mettere in discussione le proprie certezze quando il figlio gli annuncia l'intenzione di farsi prete. Tgcom24 vi presenta una clip in esclusiva.

L'intenzione iniziale di Tommaso (Marco Giallini) è di avvicinare il prete (Alessandro Gassman) che avrebbe convinto il figlio a fare il grande passo per cercare eventuali punti deboli e lati oscuri da svelare al figlio per fargli cambiare idea. In realtà l'incontro sarà pieno di sorprese e la commedia procede tra spunti ora comici e ora poetici.



Per Edoardo Falcone è il debutto alla regia dopo molte esperienze da autore teatrale e sceneggiatore ("Nessuno mi può giudicare", "Viva l'Italia", "Mai stati uniti").