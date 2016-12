20 novembre 2014 Paola Cortellesi e Raoul Bova fidanzati e innamorati per gioco in "Scusate se esisto!" In anteprima a Tgcom24 una clip della pellicola diretta da Riccardo Milani Tweet google 0 Invia ad un amico

08:33 - "Scusate se esisto!" sbarca nelle sale italiane. E' la nuova commedia degli equivoci di Riccardo Milani con protagonisti Paola Cortellesi che interpreta l'architetto Serena mentre Raoul Bova è Francesco. Entrambi per convenienza lavorativa si fingono fidanzati ma il gioco tra i due per quanto reggerà? In anteprima a Tgcom24 una clip della pellicola.

Tutto ruota attorno a Serena che dopo una serie di successi professionali all'estero, ha deciso di tornare a lavorare in Italia, perché ama il suo paese. Nell'avventurosa ricerca di un posto di lavoro si trova di fronte a una scelta folle, farsi passare per quello che tutti si aspettano che lei sia: un uomo. O così pare. Nel frattempo incontra Francesco. Bello e affascinante. Il compagno ideale. Se non fosse che a lui non piacciono le donne... Tra Serena e Francesco nasce un rapporto intenso e diventano la coppia perfetta.



Pronti a tutto pur di darsi una mano saranno costretti a condividere segreti e inganni perché a volte, per essere davvero se stessi, è meglio fingersi qualcun altro.