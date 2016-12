Pablo e Pedro, dopo Zelig sbarcano al cinema con "Ciao Brother"

Dopo Zelig Pablo e Pedro debuttano al cinema con " Ciao Brother " del regista Nicola Barnaba, in sala dal 9 giugno . Tgcom24 offre una clip in esclusiva del film, una commedia all'insegna degli equivoci e delle gag, ambientata nella splendida cornice di Los Angeles. Al centro della vicenda Angelo (Pablo), un quarantenne simpatico e un po’ truffaldino, che si ritrova in fuga dopo aver venduto dei quadri falsi.

Giunto in California, senza un soldo e con le carte di credito bloccate, si arrangia come può, dormendo anche per strada. Un giorno, scopre però che un ricco imprenditore italoamericano è morto, lasciando un’enorme eredità al figlio George (Pedro). Il caro estinto gli somiglia moltissimo così Angelo si presenta a casa di George, sostenendo di essere suo fratello. Tra gag, colpi di scena e situazioni folli, i due fratelli acquisiti finiranno per diventare amici per la pelle.