27 novembre 2017 10:31 Noomi Rapace si fa in sette sullo schermo: "Ho guardato nel mio passato" Lʼattrice protagonista di "Seven Sisters", un thriller nel quale interpreta sette gemelle, è stata ospite del Torino Film Festival

Sette sorelle gemelle tutte interpretate dalla stessa attrice. E quell'attrice è Noomi Rapace, protagonista del film di Tommy Wirkola "Seven Sisters", presentato al Torino Film Festival. In sala dal 30 novembre è un thriller sci-fi. "É stato difficile, ho dovuto guardare entro me stessa e al mio passato" ha spiegato l'attrice intervenuta al Festival. Nel cast anche Willem Dafoe e Glenn Close.

Il primo interpreta il nonno di queste sette sorelline, capace di pianificare metodicamente per loro un futuro difficile, mentre la Close è nel ruolo di una cattiva e spietata scienziata. La storia è quella ambientata in un futuro distopico dove il mondo è malato di sovrappopolazione e l'aumento incontrollato delle nascite ha costretto i governi di tutto il mondo a mettere in atto la politica del Figlio Unico istituita dal Bureau per il Controllo delle nascite diretto dalla Dott.sa Cayman (Close). Un protocollo che impone l'ibernazione dei figli in eccesso. Vale a dire, dal secondo genito in poi, chi nasce farà un lungo sonno in attesa di un mondo meno affollato. Quando una donna muore durante il parto di sette gemelle (Rapace), il nonno delle neonate (Dafoe), per salvarle tutte, le chiude in casa chiamandole con i nomi dei giorni della settimana, così ognuna di loro potrà uscire di casa solo nel giorno della settimana corrispondente al suo nome con l'unica identità di Karen Settman e, ovviamente, il divieto assoluto di rivelare il segreto della loro famiglia. Nascoste per sei giorni a settimana, le sette gemelle sono libere di essere loro stesse solo nel loro appartamento. Tutto procede bene fino a che, un giorno, Lunedì non fa più ritorno a casa. Toccherà alle sue sei sorelle investigare sulla scomparsa della maggiore, anche se questo significa uscire al di fuori del giorno stabilito.