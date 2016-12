No Escape - Colpo di Stato, Owen Wilson fa sul "serio" nel sud est asiatico

Arriverà al cinema il 10 settembre 2015, "No Escape - Colpo di Stato" il nuovo film con Owen Wilson e Pierce Brosnan. Nell'action thriller, di cui Tgcom24 vi offre il trailer italiano in esclusiva, Owen Wilson, di recente in Italia per girare il sequel di "Zoolander", si cimenta con un nuovo ruolo drammatico e, un anno dopo "Vizio di Forma" dell'amico Wes Anderson, conferma straordinaria versatilità.