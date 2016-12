Nicole Kidman e Julia Roberts detective ne "Il segreto dei suoi occhi"

La coppia da Oscar Julia Roberts e Nicole Kidman è pronta a conquistare il grande schermo con "Il segreto dei suoi occhi", un thriller sofisticato in bilico tra il desiderio di vendetta privata e la difficoltà di assicurare i colpevoli alla giustizia. Tgcom24 offre in esclusiva una clip del film, in sala dal 12 novembre, remake dell'omonimo capolavoro argentino di Juan José Campanella che nel 2010 vinse l'Oscar come miglior pellicola straniera.