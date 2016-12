16 ottobre 2014 Neil Patrick Harris presenterà per la prima volta gli Oscar 2015 A sorpresa l'attore della serie tv "How I Met Your Mother" è stato incoronato dai produttori della cerimonia Tweet google 0 Invia ad un amico

10:28 - E' un vero e proprio debutto. Per la prima volta Neil Patrick Harris, l'attore della seie tv "How I Met Your Mother", presenterà la cerimona dell'87esima edizione degli Oscar che si svolgerà il 22 febbraio 2015. La scorsa edizione è stata presentata da Ellen DeGeneres ma l'attrice era "riluttante a farlo e ha detto subito che non l'avrebbe rifatto nel 2015", riferisce Variety.

Harris vanta un curriculum di tutto rispetto perché ha condotto 4 volte i Tony Awards (gli Oscar del teatro) e anche gli Emmy, ottenendo sempre un alto numero di ascolti. E' uno dei volti più amati della televisione.