Nastri d'Argento 2016, Paolo Virzì fa incetta di candidature

31 maggio 2016 17:14 Nastri dʼArgento 2016, Paolo Virzì fa incetta di candidature Ben dieci nomination per "La pazza gioia", tallonato da "Lo chiamavano Jeeg Robot"

E' Paolo Virzì con le sue dieci candidature per "La pazza gioia" a guidare i film in gara alla 70esima edizione dei Nastri d'argento, il premio assegnato ogni anno dal Sindacato dei Giornalisti Cinematografici. In lizza anche "Lo chiamavano Jeeg Robot" di Gabriele Mainetti (nove candidature), "Suburra" di Stefano Sollima a quota sette e "Per amore vostro" di Giuseppe Gaudino che ne ha raccolte sei.

"Alaska" di Claudio Cupellini e "Perfetti sconosciuti" di Paolo Genovese si fermano a cinque, mentre quattro sono le candidature per "Io e lei" di Maria Sole Tognazzi, "Quo vado?" di Gennaro Nunziante e "Non essere cattivo". Quest'ultimo è stato però eletto "film dell'anno" dai giornalisti, che hanno assegnato un Nastro a Valerio Mastandrea, come produttore, e ai due protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi.



NASTRO D'ORO A STEFANIA SANDRELLI

I Nastri d'argento, verranno consegnati il 2 luglio a Taormina, mentre oggi al Maxxi di Roma verrà consegnato il Nastro d'oro a Stefania Sandrelli. Per la regia la sfida a cinque sarà tra Roberto Andò ("Le confessioni"),Claudio Cupellini ("Alaska"), Giuseppe Gaudino ("Per amor vostro"), Stefano Sollima ("Suburra"), Paolo Virzì ("La pazza gioia").

