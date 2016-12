Naruto pronto a invadere i cinema italiani

12:43 - In arrivo nove film di animazione dedicati a Naruto, il giovane ninja protagonista della serie manga diventata negli anni un vero e proprio fenomeno mondiale. Si inizia con il film evento "Naruto - La via dei ninja", che sbarcherà al cinema distribuito da Lucky Red solo il 6, 7 e 8 dicembre.

Molto tempo fa, un misterioso ninja mascherato scatenò la Volpe a Nove Code contro il Villaggio della Foglia creando caos e distruzione. Ma il Quarto Hokage, Minato Namikaze, e sua moglie Kushina Uzumaki sigillarono il demone nel corpo del loro figlio neonato Naruto, per salvare il villaggio e sventare il piano del ninja.



Anni dopo, Naruto e i suoi amici riescono a scacciare il famigerato Akatsuki, misteriosamente tornato dalla morte. Di ritorno al villaggio, i giovani ninja vengono elogiati dalle loro famiglie per aver completato una missione così pericolosa. Naruto, ricordandosi quanto si senta solo, inizia a chiedersi cosa significhi avere i genitori quando, a un tratto, una strana figura mascherata appare davanti di lui: lo stesso ninja mascherato responsabile della morte dei suoi genitori!



Dopo "Capitan Harlock", "Dragonball Z – La battaglia degli dei e Doraemon – Il film", Lucky Red porta in sala un altro dei personaggi più amati dai ragazzi di diverse generazioni: Naruto, protagonista di una saga lunga quindici anni che ha conquistato milioni di fan, attraverso fumetti, romanzi, collezionismo, serie tv e film.