Monica Bellucci nel cast di James Bond

13:50 - E' ufficiale, Monica Bellucci è stata scelta da Sam Mendes e farà parte del cast di James Bond. L'annuncio è stato fatto in diretta dai Pinewood Studios a Londra. Il film intitolato "Spectre", con Daniel Craig per la quarta volta nei panni dell'agente 007, arriverà nelle sale il 23 ottobre 2015. Nel cast anche Ralph Fiennes che interpreterà la parte di "M", il capo dei servizi segreti di Sua maestà e Léa Seydoux.

La Bellucci che interpreterà Lucia Sciarra e con la Seydoux nei panni di Madeleine Swan sarà la protagonista femminile della pellicola. Gli altri attori che partecipano al nuovo capitolo della fortunata serie cinematografica sono Christoph Waltz nel ruolo del cattivo, Ben Whishaw, Andrew Scott, e Naomie Harris. Nel corso dell'evento ai Pinewood Studios è stata rivelata anche un'altra grande protagonista del film: è la nuova Aston Martin DB10, che Bond guiderà in inseguimenti mozzafiato e spericolati.



Fra i luoghi scelti per i set, oltre ai Pinewood Studios, il Messico, Tangeri e le alpi austriache, c'è Roma, con una serie di scene spettacolari tra palazzi e monumenti millenari. Nei giorni scorsi si era parlato di inseguimenti al cardiopalma per le vie del centro storico, gimcane, scontri, persino un'auto che vola nel Tevere. Mentre Bond atterra con il paracadute niente meno che su Ponte Sisto, nel cuore della città eterna.